Kriminalität : USA: 21-Jähriger erschießt mindestens fünf Menschen in Bank

von dpa

24. Januar 2019, 03:08 Uhr

Ein Mann hat bei einem mutmaßlichen Raubüberfall auf eine Bank in der US-Stadt Sebring in Florida mindestens fünf Menschen erschossen. «Wir haben mindestens fünf Opfer, Menschen die sinnlos in dieser Bank ermordet wurden», sagte Polizeichef Karl Hoglund bei einer Pressekonferenz nach der Tat. Der mutmaßliche Täter, ein 21 Jahre alter Mann, sei festgenommen worden. Er habe selbst die Polizei gerufen und sich später ergeben, nachdem ein Spezialkommando der Polizei in die Bank eingedrungen war.