Konflikte : US-Sanktionen: Venezuela bittet Vereinte Nationen um Hilfe

von dpa

06. August 2019, 22:56 Uhr

Nach den neuen US-Sanktionen gegen Venezuela hat die UN-Mission des südamerikanischen Landes die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. Man verlange dringend, dass der Sicherheitsrat die UN-Charta geltend mache, das Völkerrecht verteidige und den Frieden sicherstelle, heißt es in einem Brief an die UN. Die USA verhielten sich nicht wie eine Weltmacht, sondern wie ein Schurkenstaat. Neben schon bestehenden Sanktionen gegen Einzelpersonen und staatliche Stellen hatte US-Präsident Donald Trump auch das gesamte Vermögen der Maduro-Regierung in den USA einfrieren lassen.