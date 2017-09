Spielwaren : US-Handelsriese Toys R Us vor Insolvenz

Wachsende Konkurrenz im Online-Geschäft und eine drückende Schuldenlast zwingen den US-Spielwarenhändler Toys R Us in die Knie. Die Filialen auch in Deutschland sollen aber erst einmal weitermachen wie bisher. Die Gesellschaften in Europa, Asien und Australien seien «nicht Teil des derzeit in den USA und Kanada stattfindenden Restrukturierungsprozesses», hieß es aus der deutschen GmbH von Toys R Us in Köln. Auch die Bestellmöglichkeiten im Internet blieben erhalten.

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 10:03 Uhr