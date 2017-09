von dpa

erstellt am 29.Sep.2017 | 22:46 Uhr

An den US-Börsen ist der Dow Jones Industrial im späten Handel in die Gewinnzone gerückt. Er schloss 0,11 Prozent höher auf 22 405,09 Punkten. Der Euro baute seine Kursgewinne vom Vortag aus. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1821 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1806 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8470 Euro.