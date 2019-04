Börsen : US-Börse: Dow Jones hält inne

von dpa

10. April 2019, 22:46 Uhr

Die Anleger an der Wall Street haben keine großen Schritte gewagt. Der Dow Jones kam mit plus 0,03 Prozent auf 26 157,16 Punkte kaum voran. Auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed hatte der US-Leitindex kaum reagiert. Die Fed bleibt ihrer abwartenden Haltung für 2019 zunächst treu. Die bestehenden Risiken sprechen laut einer Mehrheit der Fed-Mitglieder für einen unveränderten Leitzins in diesem Jahr. Der Euro kostete kurz nach US-Börsenschluss 1,1272 Dollar.