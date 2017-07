Verkehr : Urlaubsstart: Autofahrer stehen in 3000 Staus

Mit mehr als 3000 Staus von insgesamt fast 7000 Kilometern Länge ist der Start in die Ferien gestern für viele Autofahrer zur stundenlangen Geduldsprobe geworden. «Das ist sehr, sehr viel», sagte ein Sprecher des ADAC, der die Staudaten erfasst hatte. Mit dem Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg haben nun alle Bundesländer Sommerferien - das macht sich auch auf den Autobahnen bemerkbar. Allein in Bayern gab es demnach rund 800 Staus. Auch heute ging es vor allem auf dem Autobahnring um München und auf der Autobahn A8 von München Richtung Salzburg nur langsam voran.

von dpa

erstellt am 29.Jul.2017 | 16:11 Uhr