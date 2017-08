Wetter : Unwetter über mehreren Bundesländern

Unwetter haben in mehreren Regionen in Deutschland für Probleme gesorgt. In Bayern mussten zwei Festivals abgebrochen werden. Mehrere Menschen wurden verletzt. In München wurde der komplette S-Bahn-Verkehr für rund 40 Minuten eingestellt. Auch der Bahnverkehr Richtung Salzburg war betroffen. Die Autobahn 8 wurde in Teilen gesperrt. In Sachsen sorgten Regen und Gewitter ebenfalls für eine Unterbrechung bei einem Festival. Außerdem zogen Unwetter über Berlin, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg hinweg.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 06:14 Uhr