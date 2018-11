Migration : Union und SPD: Breite Mehrheit für UN-Migrationspakt

von dpa

27. November 2018, 17:55 Uhr

Union und SPD im Bundestag haben sich mit großen Mehrheiten hinter den umstrittenen UN-Migrationspakt gestellt. Die Abgeordneten der beiden Regierungsfraktionen stimmten in Berlin für einen gemeinsam geplanten Entschließungsantrag zu dem Pakt, über den der Bundestag am Donnerstag entscheiden soll. Darin wird die auch von Kanzlerin Angela Merkel unterstützte UN-Vereinbarung begrüßt. Der Antrag wird in den Koalitionsfraktionen auch als Zeichen gegen Falschdarstellungen gewertet.