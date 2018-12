Jahreswechsel : Union bekommt die meisten Großspenden

von dpa

30. Dezember 2018, 06:14 Uhr

Die CDU hat 2018 mit Abstand die meisten Großspenden bekommen. Die Partei profitierte vor allem von Zuwendungen aus der Industrie. Unter den Spendern ist zum Beispiel die BMW-Großaktionärsfamilie. Deutlich weniger Zuwendungen bekam die SPD. Das geht aus Veröffentlichungen der Bundestagsverwaltung hervor. Die im Bundestag vertretenen Parteien erhielten 2018 insgesamt rund 2,1 Millionen Euro an Großspenden - 2017 waren es noch rund 6,6 Millionen Euro. In einem Jahr mit einer Bundestagswahl wird traditionell bedeutend mehr gespendet als in anderen Jahren.