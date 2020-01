Verkehr : Unfallforscher: Alkohol-Wegfahrsperre für alle Neufahrzeuge

von dpa

27. Januar 2020, 17:09 Uhr

Um alkoholbedingte Verkehrsunfälle vollständig zu unterbinden, sollten Neufahrzeuge künftig eine Alkohol-Wegfahrsperre erhalten. Diese Forderung hat die Unfallforschung der Versicherer (UDV) vor Beginn des 58. Verkehrsgerichtstags in Goslarerneuert. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat nannte den Vorschlag «innovativ und spannend». Nach Angaben des Statistischen Bundesamts war Alkohol am Steuer im Jahr 2018 in Deutschland die Ursache für knapp 14 000 Unfälle mit Personenschaden.