Unfälle : Unfall mit fünf Toten: Fahrer wich Radaranlage aus

von dpa

04. Januar 2019, 11:54 Uhr

Einen Unfall mit fünf Toten in Stolberg bei Aachen kurz vor Weihnachten hat den Ermittlern zufolge ein Autofahrer verursacht, der nicht geblitzt werden wollte. Der 20-Jährige war laut Polizeiangaben deutlich schneller als zulässig mit seinem Auto unterwegs und machte an einer Radaranlage einen Schlenker auf die Gegenspur, um den Kontakt für die Radaranlage in der Fahrbahn zu umfahren. Genau zu dem Zeitpunkt kam ihm ein Auto entgegen, in dem eine Frau und ihre 16 und 17 Jahre alten Kinder saßen. Das Auto der Familie ging in Flammen auf, die Frau und ihre Kinder verbrannten.