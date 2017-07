Luftverkehr : Unerwarteter Passagier: Frau bringt auf Flug Jungen zur Welt

Auf der Passagierliste eines Lufthansa-Fluges sind 191 Reisende vermerkt, doch bei der Landung sind 192 Menschen an Bord: Eine Frau hat auf dem Flug zwischen der kolumbianischen Hauptstadt Bogota und Frankfurt am Main einen Jungen zur Welt gebracht. Das Flugzeug legte eine Zwischenlandung im britischen Manchester ein. Kind und Mutter geht es gut, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An Bord halfen drei Ärzte bei der Entbindung. In der Geburtsurkunde werden vermutlich Koordinaten als Geburtsort vermerkt - die Frau brachte das Kind über dem Atlantik zur Welt.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 18:45 Uhr