Justiz : UN-Tribunal: Lebenslange Haft für Ex-Serbenführer Karadzic

von dpa

20. März 2019, 16:00 Uhr

Wegen des Völkermordes von Srebrenica ist der politisch Hauptverantwortliche, Ex-Serbenführer Radovan Karadzic, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Fast ein Vierteljahrhundert nach diesem schlimmsten Massaker in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg fiel vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag das endgültige Urteil gegen Karadzic. In erster Instanz war der 73-Jährige noch zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Die Verbrechen seien aber so «extrem schwerwiegend», dass 40 Jahre Haft «unangemessen und ungerecht» seien, sagte der Vorsitzende Richter.