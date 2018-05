Konflikte : UN-Chef «zutiefst besorgt» über Trumps Entscheidung zu Iran

von dpa

09. Mai 2018, 04:50 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich «zutiefst besorgt» gezeigt über den Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran. Das Abkommen sei eine «wesentliche Errungenschaft» beim Versuch, die Verbreitung von Atomwaffen einzudämmen. Der Deal habe zu Frieden und Sicherheit in der Region sowie in anderen Teilen der Welt beigetragen. Andere Partner des Abkommens rief er auf, sich weiter an gemachte Vereinbarungen zu halten. Der Iran hatte sich verpflichtet, Teile seines Nuklearprogramms zu beschränken. Trump will die damals ausgesetzten Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft treten lassen.