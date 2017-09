Wetter : UN-Chef trauert um Opfer von Hurrikan «Irma»

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich bestürzt über die vom Hurrikan «Irma» verursachten Todesopfer und schweren Verwüstungen in der Karibik gezeigt. Den Menschen und Regierungen der betroffenen Länder und Gebiete sprach Guterres in einer Mitteilung sein Beileid aus. Die Regierungen seien gut vorbereitet gewesen und hätten gut reagiert, lobte der UN-Chef. Hurrikan «Irma», der stärkste jemals in der Region registrierte Tropensturm, war gestern auf die Insel Barbuda getroffen und zieht über die Karibik hinweg. Bislang starben mindestens zehn Menschen.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:52 Uhr