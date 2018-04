Verwaltung : Umfrage: Mehrheit gegen Kreuze in den Behörden

von dpa

29. April 2018, 00:45 Uhr

Fast zwei Drittel der Bürger sind einer Umfrage zufolge dagegen, dass in jeder staatlichen Behörde in Deutschland ein christliches Kreuz aufgehängt wird - so wie es das Kabinett des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für Bayern beschlossen hat. Dafür sind nur 29 Prozent, wie die Emnid-Umfrage ergab. Sieben Prozent waren sich unsicher oder machten keine Angabe. Auch unter Katholiken und Protestanten überwiegt die Ablehnung - bei Katholiken sind dies 48 Prozent, bei Protestanten sogar 62 Prozent.