Finanzen : Umfrage: Gut jeder Vierte kann am Monatsende kaum sparen

von dpa

09. November 2019, 07:50 Uhr

Bei mehr als einem Viertel der Bürger in Deutschland ist am Monatsende der Geldbeutel nach einer Umfrage nahezu leer. Nach Abzug aller Lebenshaltungskosten haben demnach im bundesweiten Schnitt 28 Prozent am Monatsende maximal 50 Euro übrig, die sie auf die Seite legen können. Das haben die Versicherung Swiss Life und das Umfrageinstitut YouGov ermittelt. Dementsprechend ist die Angst vor Altersarmut weit verbreitet: Mehr als jeder Dritte macht sich Sorgen, im Alter nicht die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben, um gut leben zu können.