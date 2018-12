Jahreswechsel : Umfrage: Essen gehen an Weihnachten ist für Mehrheit Tabu

von dpa

23. Dezember 2018, 08:41 Uhr

Essen gehen an Weihnachten kommt für eine Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland nicht infrage. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Danach planen 43 Prozent «auf keinen Fall» an Heiligabend oder den Feiertagen einen Restaurantbesuch, 29 Prozent sagen, dass sie das «eher nicht» tun. Lediglich 13 Prozent sagten jeweils «Vielleicht» oder «Ja». Der Rest machte keine Angabe.