Wahlen : Umfrage: CSU fällt auf 33 Prozent

von dpa

04. Oktober 2018, 18:05 Uhr

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Bayern verliert die CSU in einer Umfrage weiter. Im «Bayerntrend» von Infratest dimap kommt die Regierungspartei nur noch auf 33 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Die Grünen können in der Umfrage im Auftrag der ARD-«Tagesthemen» auf 18 Prozent zulegen. SPD und Freie Wähler kommen wieder auf je 11 Prozent, die AfD verliert einen Punkt auf 10 Prozent. Während die FDP mit 6 Prozent wieder in den Landtag käme, liegt die Linke knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde.