Konflikte : Ukraine-Konflikt: Maas fordert Moskau zu Entgegenkommen auf

von dpa

08. Dezember 2019, 02:45 Uhr

Vor dem Ukraine-Russland-Gipfel am Montag hat Außenminister Heiko Maas von Moskau stärkeres Entgegenkommen in dem Konflikt der beiden Nachbarn gefordert. Nach Jahren des Stillstands habe der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj den Mut bewiesen, erste Schritte zu tun – «mit allen innenpolitischen Risiken und Nebenwirkungen». Das sagte Maas der «Bild am Sonntag». Jetzt müsse auch Russland zeigen, dass weitergehende Absprachen möglich seien. Aber dafür seien noch dicke diplomatische Bretter zu bohren.