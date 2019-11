Luftverkehr : Ufo will Details zu neuen Streiks bei Lufthansa nennen

von dpa

04. November 2019, 04:06 Uhr

Im Dauerstreit mit der Lufthansa will die Gewerkschaft Ufo heute Details zu neuen Streiks der Flugbegleiter bekanntgeben. Möglich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft ebenso wie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Die Töchter sind für die Lufthansa selbst, die Eurowings und die SunExpress unterwegs. Lufthansa erkennt den noch am Freitag bestätigten Gewerkschaftsvorstand nicht als vertretungsberechtigt an und lehnt Verhandlungen mit der Ufo seit Monaten ab.