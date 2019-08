Unfälle : TV-Darsteller Kantorek stirbt bei Unfall an Autobahn

von dpa

17. August 2019, 00:59 Uhr

Der TV-Darsteller Ingo Kantorek und seine Frau sind bei einem Unfall auf einem Autobahnparkplatz nahe Sindelfingen ums Leben gekommen. Kantorek spielte in der Reality-Soap «Köln 50667» bei RTL II die Hauptrolle des Bikers Alex Kowalski. Nach Angaben des Senders kamen Kantorek und seine Frau aus dem Urlaub. Die 48-Jährige, die am Steuer saß, war in der Nacht zum Freitag beim Einfahren auf den Parkplatz mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Das Auto prallte gegen eine Betonwand und krachte dann in einen parkenden Sattelzug. Beifahrer Ingo Kantorek starb noch an der Unfallstelle.