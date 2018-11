Konflikte : Türkische Ermittler durchsuchen im Fall Khashoggi Villa

von dpa

26. November 2018, 12:03 Uhr

Fast zwei Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul hat die türkische Polizei eine Villa südlich der Metropole durchsucht. Die Ermittler hätten auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Zeitung «Yeni Safak» schrieb, die Behörden konzentrierten sich vor allem auf den Garten der Luxusvilla. Die Ermittler vermuteten demnach, dass die Leiche Khashoggis dort begraben sei. Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden, Saudi-Arabien gab spät dessen Tötung zu.