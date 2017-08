Konflikte : Trumps Schwiegersohn Kushner beginnt Nahost-Gespräche

Der US-Gesandte Jared Kushner hat politische Gespräche in Nahost aufgenommen. Der 36-Jährige Schwiegersohn von US-Präsident Donals Trump traf in Tel Aviv zunächst den israelischen Regierungschef Netanjahu. Trump strebe ernsthaft «nach einer Lösung, die allen Menschen in dieser Region Frieden und Wohlstand bringen wird», sagte Kushner zu Beginn des Gesprächs. Die USA bemühen sich um eine Wiederaufnahme der seit mehr als drei Jahren brachliegenden Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 14:09 Uhr