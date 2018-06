Diplomatie : Trumps Botschafter in der Kritik

von dpa

05. Juni 2018, 15:04 Uhr

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, ist aus Sicht des früheren SPD-Vorsitzenden Martin Schulz untragbar geworden und sollte aus Berlin abgezogen werden. «Was dieser Mann macht, ist einmalig in der internationalen Diplomatie», sagte der Außenpolitikexperte Schulz der dpa. Statt wie üblich dem Gastland gegenüber neutral zu sein, agiere er wie der Aktivist einer rechten Politbewegung. Außenminister Heiko Maas kündigte für morgen ein klärendes Gespräch mit Grenell an.