Kriminalität : Trump will Todesstrafe für Hassverbrechen mit Massenmord

von dpa

05. August 2019, 17:05 Uhr

Nach den Massakern vom Wochenende in den USA will Präsident Donald Trump eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, die die Todesstrafe bei Hassverbrechen in Form von Massenmord vorsieht. Er habe das Justizministerium angewiesen, eine entsprechende Gesetzgebung auszuarbeiten, sagte Trump im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation. Die Hinrichtungen müssten «schnell, entschlossen und ohne jahrelange unnötige Verzögerung» geschehen. Zwei Schützen hatten am Wochenende in El Paso und in Dayton insgesamt 29 Menschen getötet.