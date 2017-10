Terrorismus : Trump warnt vor Bedrohungen durch IS

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 00:01 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat nach dem Anschlag in New York mit acht Toten vor Bedrohungen durch die Terrormiliz Islamischer Staat gewarnt. «Wir dürfen es ISIS nicht erlauben, dass sie in unser Land zurückkehren oder es betreten, nachdem wir sie im Nahen Osten und anderswo besiegt haben. Genug!», schrieb Trump am im Kurznachrichtendienst Twitter. ISIS ist eine andere Abkürzung für den Islamischen Staat. Bislang hat die Terrormiliz den Anschlag allerdings weder für sich reklamiert, noch haben die US-Sicherheitsbehörden die Tat öffentlich mit der Gruppe in Verbindung gebracht.