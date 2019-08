G7 : Trump: «Sehr bald» neue Handelsgespräche mit China

von dpa

26. August 2019, 10:50 Uhr

Die USA und China werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump «sehr bald» neue Verhandlungen in ihrem Handelskrieg aufnehmen. Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels der großen Industrienationen im französischen Biarritz. Es sei sehr wichtig für sie. Die chinesischen Unterhändler hätten sein Team in Washington kontaktiert. Es gebe «sehr produktive» Gespräche. Es sei das erste Mal, dass er sehe, dass sie wirklich eine Vereinbarung schließen wollten, sagte Trump.