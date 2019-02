von dpa

27. Februar 2019, 04:55 Uhr

Vor seinem Gipfeltreffen mit Kim Jong Un in Hanoi hat US-Präsident Donald Trump den nordkoreanischen Machthaber als seinen «Freund» bezeichnet. Er stellte Nordkorea wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Aussicht, sollte Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten. Auf Twitter schrieb Trump: «Das Potenzial ist FANTASTISCH, eine großartige Gelegenheit für meinen Freund Kim Jong Un, wie kaum eine andere in der Geschichte.» Nach einem kurzen Vier-Augen-Gespräch wollen beide Seiten in kleiner Runde zu einem Abendessen zusammenkommen. Morgen sind weitere Gespräche geplant.