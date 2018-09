Justiz : Trump macht Streit um Kavanaugh zum Wahlkampfthema

von dpa

30. September 2018, 03:42 Uhr

Vor den nahenden Kongresswahlen in den USA hat Präsident Donald Trump den Streit um die Berufung seines Kandidaten Brett Kavanaugh zum Richter am Supreme Court zum Wahlkampfthema gemacht. Bei einer Veranstaltung in Wheeling im Bundesstaat West Virginia sagte Trump über die Demokraten und deren Widerstand im Senat gegen Kavanaugh: «Sie sind auf einer Mission gewesen, sich zu widersetzen, zu blockieren und zu zerstören.» Mindestens drei Frauen haben Missbrauchsvorwürfe bis hin zur versuchten Vergewaltigung gegen Kavanaugh erhoben, die dieser zurückweist.