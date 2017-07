Regierung : Trump macht General John Kelly zum Stabschef im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump macht Ex-General John Kelly zum Stabschef im Weißen Haus. Das kündigte Trump auf Twitter an. Der Ex-Marine Kelly ist derzeit Minister für Heimatschutz. Damit ist der derzeitige Stabschef Reince Priebus der große Verlierer des tobenden Machtkampfs in der Regierungszentrale. Trumps neuer Kommunikationschef Anthony Scaramucci hatte Priebus in den vergangenen Tagen massiv öffentlich angegriffen. Kelly sei ein «echter Star» seiner Regierung, schrieb Trump in einem zweiten Tweet.

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 23:02 Uhr