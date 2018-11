Kriminalität : Trump kündigt umfassenden Bericht zum Mordfall Khashoggi an

von dpa

18. November 2018, 02:34 Uhr

Nach den Spekulationen um Erkenntnisse der CIA zum Fall Khashoggi hat US-Präsident Donald Trump einen umfassenden Bericht dazu bis Dienstag angekündigt. Das sagte Trump am Rande seines Besuchs in den Brandgebieten in Kalifornien. US-Medien hatten berichtet, dass der Auslandsgeheimdienst zu der Einschätzung gelangt sei, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman selbst die Tötung des Journalisten im Konsulat in Istanbul angeordnet habe. Das Außenministerium in Washington stellte am Samstag klar, dass noch keine abschließende Bewertung im Fall Khashoggi getroffen worden sei.