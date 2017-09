Gesundheit : Trump kündigt Präsidentenerlass zum Gesundheitssystem an

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 21:00 Uhr

US-Präsident Donald Trump will sich nach dem erneuten Scheitern einer Gesundheitsreform nun offenbar an eine Verbesserung der Krankenversicherung «Obamacare» machen. Er wolle wohl schon in der nächsten Woche eine umfassende Präsidentenverfügung erlassen, sagte Trump in Washington. Damit solle ermöglicht werden, dass Menschen ihre Versicherungsleistungen auch bei Krankenversicherungen in anderen Bundesstaaten einkaufen können. Trump hatte in der Vergangenheit mehrmals angedroht, er werde «Obamacare» scheitern lassen.