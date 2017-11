International : Trump in Vietnam eingetroffen - Teilnahme am Apec-Gipfel

von dpa

US-Präsident Donald Trump ist in Vietnam eingetroffen. Er nimmt in der Küstenstadt Da Nang an einem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft teil. Bei der zweitägigen Konferenz der Apec sind unter anderem auch die Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin. Am Nachmittag war auch ein direktes Gespräch Trumps mit Putin geplant, das vom Weißen Haus aber auch auf dem Flug nach Vietnam nicht bestätigt wurde. Trump reiste aus China kommend an, wo er einen glamourösen Staatsbesuch absolviert hatte.