International : Trump in China eingetroffen - Besuch der Verbotenen Stadt

08.Nov.2017

Auf seiner Asienreise ist US-Präsident Donald Trump aus Südkorea kommend in Peking eingetroffen. Im Mittelpunkt des ersten Besuchstages stehen ein informeller Austausch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und ein touristisches Programm. Xi Jinping und Trump werden mit ihren Ehefrauen Tee trinken und gemeinsam die Verbotene Stadt besichtigen. Am Abend hat Xi Jinping zu einem privaten Essen in kleiner Runde eingeladen. Erst morgen beginnt der formelle Teil mit den militärischen Ehren und offiziellen Gesprächen.