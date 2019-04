Regierung : Trump: Fortschritte im Kampf gegen Drogen-Epidemie

von dpa

24. April 2019, 21:49 Uhr

US-Präsident Donald Trump sieht erste Erfolge seiner Kampagne zum Kampf gegen Drogenmissbrauch in den USA. «Wir machen großartige Fortschritte», sagte Trump in Atlanta. Landesweit sei die Zahl der Drogentoten durch Überdosierungen in den vergangenen zwölf Monaten um fünf Prozent zurückgegangen, heißt es in einem Papier des Weißen Hauses zum Thema. Der Missbrauch von Opioiden - meist verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln - und anderen harten Drogen ist eines der größten gesellschaftlichen Probleme in den USA. Millionen Menschen sind betroffen.