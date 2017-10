Kriminalität : Trump besucht Las Vegas nach Massaker

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Zuspruch von höchster Stelle nach dem Massenmord an 58 Menschen in Las Vegas: US-Präsident Donald Trump wollte am Mittwoch in der Glücksspielmetropoloe in Nevada mit Hinterbliebenen und Helfern sprechen. In den vergangenen Tagen hatte Trump stets die Leistungen von Polizei und Rettungskräften gepriesen. Sie hätten eine noch größere Katastrophe verhindert, sagte der Präsident. Trump verzichtete bisher darauf, sich dezidiert zur Waffenproblematik in den USA zu äußern. Umfragen zufolge gibt es keine klare Mehrheit in der US-Bevölkerung für eine straffere Gesetzgebung.