Regierung : Trump beginnt Besuch in Frankreich mit Angriff auf Macron

von dpa

09. November 2018, 23:28 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat unmittelbar nach der Landung seiner Regierungsmaschine Air Force One in Paris eine Salve in Richtung seines Gastgebers Emmanuel Macron geschossen. Der französische Präsident habe dazu aufgefordert, eine eigene europäische Streitkraft zu bilden, die dann auch zum Schutz vor Ländern wie den USA, Russland oder China eingesetzt werden könne. «Sehr kränkend», schrieb Trump auf Twitter. Er forderte die Europäer auf, stattdessen ihren Anteil für die Nato zu leisten. Diese werde von den USA in hohem Maße subventioniert, schrieb Trump.