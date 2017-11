International : Trump auf den Philippinen angekommen - Proteste in Manila

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 11:55 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist auf den Philippinen gelandet. Er traf aus Vietnam kommend ein. Morgen beginnt in Manila der Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten Asean. Am Vorabend des Gipfels steht für die Runde der Staats- und Regierungschefs ein Galadinner an. Vor der Ankunft Trumps protestierten in Manila zahlreiche Menschen gegen den US-Präsidenten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Demonstranten skandierten Anti-USA-Parolen, US-Flaggen wurden angezündet.