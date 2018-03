Brände : Touristenhotel in Manila in Flammen - mindestens vier Tote

von dpa

18. März 2018, 10:48 Uhr

Manila (dpa) – In einem großen Touristenhotel in der philippinischen Hauptstadt Manila ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens vier Menschen starben, sechs weitere wurden laut einem Medienbericht verletzt. Zudem sind mindestens 19 Menschen noch in dem Gebäude eingeschlossen, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Brand bei Renovierungsarbeiten ausgebrochen ist. Das Hotel mit 350 Zimmern liegt in Manilas Touristenbezirk Ermita. Die Eingeschlossenen seien am Leben und in konstantem Kontakt mit den Rettern, sagte der Katstrophenschutzchef.