Justiz : Tote bei Demo in Charlottesville: Mann angeklagt

von dpa

27. Juni 2018, 19:26 Uhr

Fast ein Jahr nach dem Tod einer Gegendemonstrantin bei einer Rassistenkundgebung in der US-Stadt Charlottesville ist ein 21 Jahre alter Mann wegen Hassverbrechen angeklagt worden. Der Rechtsextremist James Alex Fields wird beschuldigt, ein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gesteuert und dabei die 32-jährige Heather Heyer getötet zu haben. Wie das Justizministerium in Washington mitteilte, wurde er deswegen nun in mehreren Punkten angeklagt, darunter Hassverbrechen und rassistisch motivierte Gewalt.