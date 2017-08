Fußball : Topspiel: Nürnberg und Union trennen sich 2:2

Der SV Sandhausen hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Union Berlin verpasste beim 2:2 im Topspiel beim 1. FC Nürnberg den Sprung an die Spitze nur knapp. Nach drei Spieltagen ist Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt noch ohne Punkt. Zwar gelangen beim 2:4 gegen Jahn Regensburg die ersten Saisontore, am Ende ging Regensburg aber als verdienter Sieger vom Platz. Aufsteiger Holstein Kiel gewann 3:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 16:51 Uhr