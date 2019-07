Notfälle : Tödliche Attacke auf Hauptbahnhof - Motiv weiter unklar

von dpa

30. Juli 2019, 09:08 Uhr

Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof haben die Ermittler nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse zu den Tatmotiven. Der festgenommene 40 Jahre alte Verdächtige habe bislang keine Einlassungen gemacht, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 40-Jährige soll am Montag einen achtjährigen Jungen vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen haben. Auch die Mutter des Jungen soll er ins Gleisbett gestoßen und es bei einer weiteren Person versucht haben.