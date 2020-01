Musik : Titelsong zum neuen Bond-Film von Pop-Jungstar Billie Eilish

von dpa

14. Januar 2020, 18:56 Uhr

Die im vorigen Jahr zum Pop-Superstar aufgestiegene US-Sängerin Billie Eilish wird den Titelsong zum neuen James-Bond-Film präsentieren. «Billie hat den Song zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell geschrieben und ist die jüngste Künstlerin, die je ein James-Bond-Titellied geschrieben und aufgenommen hat», hieß es auf dem offiziellen Bond-Twitteraccount zu «No Time To Die». Der Film kommt am 2. April in die Kinos. Er ist der 25. Streifen der Bond-Reihe. Er soll auch der fünfte und letzte mit Schauspieler Daniel Craig als Hauptdarsteller sein.