Kabinett : Ticketsteuer und Pendlerpauschale im Kabinett

von dpa

16. Oktober 2019, 00:45 Uhr

Höhere Steuern auf Flugtickets, mehr Pendlerpauschale, günstigere Bahntickets - die Bundesregierung will bei ihrer Sitzung im Kabinett heute weitere Teile des Klimapakets auf den Weg bringen. Gesammelt sind sie in einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums zum Steuerrecht. Darin geht es auch um die geplante Förderung für energetische Gebäudesanierung. Außerdem sollen Eckpunkte zu einem Preis für den Ausstoß von CO2 beim Verkehr und Heizen verabschiedet werden. Mit dem Klimaschutzprogramm will die Bundesregierung dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaziele für 2030 noch erreicht.