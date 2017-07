Regierung : Theresa May bei britischen Wählern immer unbeliebter

Die britische Premierministerin Theresa May verliert weiter Rückhalt bei den Wählern, wird aber für kompetenter gehalten als der Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Das ergab eine Umfrage des Instituts Ipsos MORI, die das konservative Blatt «Evening Standard» veröffentlicht hat. Danach erklärten sich nur noch 34 Prozent der Befragten mit Mays Politik zufrieden; 59 Prozent waren unzufrieden. Noch nie sei ein Premierminister so schnell nach der Wahl so unpopulär gewesen, erklärte der Ipsos-MORI-Experte Gideon Skinner. May hatte die Parlamentswahl am 8. Juni knapp gewonnen.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 22:55 Uhr