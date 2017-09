Justiz : Thailands Ex-Premierministerin zu Haftstrafe verurteilt

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 09:51 Uhr

Thailands ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Oberste Gericht für politische Straftaten in Bangkok sah es als erwiesen an, dass sich die 50-Jährige in ihrer Amtszeit der Verschwendung von Steuergeldern und der Korruption schuldig gemacht hat. Yingluck war bei der Urteilsverkündung nicht dabei. Aus Furcht vor einer Haftstrafe hatte sie sich vor einem Monat ins Ausland abgesetzt. In welchem Land sie sich aufhält, ist nicht bekannt.