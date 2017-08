Wetter : Texas rüstet sich für schwersten Sturm seit «Katrina»

Der US-Bundesstaat Texas bereitet sich auf einen Hurrikan vor, der verheerende Auswirkungen haben könnte. Der Sturm ist inzwischen zu einem Hurrikan der Kategorie drei hochgestuft worden. «Harvey» könnte damit zum schwersten Sturm in den USA werden, seit vor zwölf Jahren «Katrina» die Stadt New Orleans und die umliegende Gegend verwüstet hatte. Den Prognosen zufolge soll «Harvey» heute früh deutscher Zeit in der Gegend um die Stadt Corpus Christi auf Land treffen. Der Gouverneur von Texas rief die Bewohner auf, die betroffene Küstenregion und niedrig gelegene Gebiete zu verlassen.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 00:08 Uhr