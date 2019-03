Terrorismus : Terrorverdacht: Mutmaßliche Islamisten festgenommen

von dpa

30. März 2019, 11:40 Uhr

Bei Anti-Terror-Einsätzen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat die Polizei zehn mutmaßliche Islamisten festgenommen. Es bestehe der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. Hinweise auf konkrete Ziele oder eine konkrete Tat gebe es jedoch nicht. Die Polizei prüft Verbindungen zur Terrormiliz IS. «Wir vermuten, dass es eine Splittergruppe des IS oder Sympathisanten sind», sagte Oberstaatsanwalt Daniel Vollmert.