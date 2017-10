Konflikte : Terrormiliz IS verliert inoffizielle Hauptstadt Al-Rakka

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 13:20 Uhr

Die ehemalige IS-Hochburg Al-Rakka ist einem kurdisch geführten Bündnis zufolge nach monatelangen Kämpfen von der Herrschaft der Dschihadisten befreit. Die Militäroperation der Syrischen Demokratischen Kräfte in der ehemals inoffiziellen Hauptstadt der Extremisten sei beendet, sagte ihr Sprecher Talal Silo der dpa. Nun werde nach letzten Widerstandsnestern der Kämpfer des Islamischen Staates gesucht. Mit dem Fall Al-Rakkas verliert der IS, nach Mossul im Nordirak auch seine wichtigste Hochburg in Syrien.